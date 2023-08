Destiny 2: tutto quello che serve sapere sulla storia oggi

L'espansione del 2022, infatti, è stata il culmine di anni di narrativa che hanno visto la Megera Regina Savathun infiltrarsi tra i ranghi dell'Avanguardia per rubarne i segreti e portare a temine un piano rischioso ma che, a posteriori, sta lentamente dando i suoi frutti. In questo grande riassunto della narrativa di Destiny 2 vi racconteremo i punti cardine e qualche informazione aggiuntiva sulla storia di uno degli MMO spaziali più amati per poter attendere con trepidazione la sua epica conclusione.

Se dovessimo metterci a ricapitolare l'intera storia di Destiny dovremmo scrivere un libro perché (e questo è uno dei punti di forza del gioco, che ha un'intera community devota solo alla lore) tra fazioni, tradimenti ed esseri mitici che sono in vita da decine di migliaia di anni, la mitologia di questo franchise è davvero sterminata. Per essere più concreti e dare solo le informazioni davvero utili abbiamo deciso di scegliere come punto di partenza La Regina dei Sussurri, una delle migliori espansioni del gioco e il punto cardine da cui tutta la narrativa successiva prende le mosse.

Destiny 2 è uno di quei videogiochi in cui se ti distrai un attimo due personaggi morti tre anni prima sono tornati in vita, un pianeta è sparito e uno degli arcinemici del franchise è improvvisamente l'alleato numero uno dell'Avanguardia. Aspettando la presentazione che alzerà il sipario sull'ultima espansione del ciclo della Luce e dell'Oscurità (la saga decennale iniziata con Destiny 1 che vedrà il suo culmine con La Forma Ultima il prossimo febbraio) abbiamo deciso di mettere insieme un grande riassunto dei punti indispensabili della storia per dare a chi non si fa vedere da un po' tutti gli strumenti necessari a capire cosa Bungie annuncerà il 22 agosto.

La Luce non è solo dei guardiani

La Regina dei Sussurri è il punto di partenza di tutte le vicende finali di Destiny 2 perché ha introdotto l'antagonista definitivo: il Testimone.

La premessa narrativa fortissima che ha riempito di entusiasmo la community di Destiny prima della Regina dei Sussurri era che una delle fazioni da sempre nemiche dei Guardiani, l'Alveare, aveva in qualche modo ricevuto la Luce, il potere che rende i Guardiani immortali e gli conferisce le loro abilità del fuoco, del fulmine e del vuoto. Inizialmente l'Avanguardia sospettava che Savathun avesse rubato questo potere distorcendo in qualche modo la volontà del Viaggiatore, l'iconica sfera onniscente del mondo di Destiny che è stazionata nel cielo sopra l'Ultima Città ed è il luogo d'origine degli Spettri, le macchine che accompagnano ogni personaggio e lo riportano in vita quando muore. Con il passare delle missioni e l'emersione di sempre più segreti, però, è emerso che è stato il Viaggiatore a scegliere Savathun, a riportarla in vita quando è morta e a conferirle i poteri trasformandola di fatto in una Guardiana. La Megera Regina aveva un piano in cantiere che le ha richiesto secoli di attenta preparazione e che potrebbe persino non essere ancora giunto al suo culmine (ma ci arriveremo). La ragione di queste macchinazioni è che anche lei ha un grande nemico da cui sta cercando di scappare da millenni: il Testimone.

Il nome di quello che è diventato il nemico numero uno del franchise di Destiny viene introdotto nel corso della Regina dei Sussurri perché l'obiettivo di Savathun nel corso della campagna di quella espansione è di "rubare" il Viaggiatore per proteggerlo proprio dal Testimone, un'entità che utilizza il potere dell'oscurità per raggiungere i suoi fini che includono lo spazzare via dall'universo conosciuto i Guardiani. Noi impediamo alla Megera Regina di portare a termine il suo piano e dopo averla sconfitta riceviamo un monito: "Voi Guardiani siete così protettivi del vostro Viaggiatore che mi avete impedito di salvarlo, il Testimone sta arrivando e ora il gioco è nelle vostre mani, solo non dite che non vi avevo avvertito". Avendo anche lei uno Spettro, per sconfiggerla definitivamente abbiamo cercato di distruggerlo per impedirgli di resuscitarla ma in un momento di rara manifestazione di volontà, il Viaggiatore prende lo Spettro di Savathun e lo salva. Questo vuol dire che la Regina dei Sussurri non è veramente morta e che ha ancora un ruolo da giocare nelle vicende del Sistema Solare.

Rhulk è uno dei boss più divertenti da affrontare nel mondo di Destiny e il raid che lo vede protagonista è tra i più raffinati a livello di meccaniche.

Essendo una dea dell'alveare, Savathun non solo conosce bene il Testimone ma era un suo alfiere prima di tradirlo per impedirgli di portare a termine il suo piano. Quando il primo luogotenente del cattivone è stato mandato a rimettere in riga la Megera Regina, questa lo ha intrappolato all'interno della sua astronave; dopo la morte di Savathun l'incantesimo che teneva confinato Rhulk, primo discepolo del Testimone, rischia di spezzarsi e per questo i guardiani devono trovarlo e sconfiggerlo. Questa è la trama del raid che ha accompagnato quell'espansione, la Promessa del Discepolo, uno spettacolo di enigmi e nemici ben fatti con una delle battaglie con i boss più amate di tutto il franchise. Attraversando la sua astronave-piramide scopriamo della nascita di Rhulk e della sua devozione assoluta al Testimone, al punto da portarlo a distruggere il suo pianeta natale, e molti altri mondi dopo di esso. Qui impariamo che questo cattivo che opera nell'ombra è in viaggio verso la Terra perché vuole, apparentemente, distruggere il Viaggiatore dopo aver passato un'eternità ad inseguirlo. Solo un anno e mezzo più tardi abbiamo appreso le vere motivazioni del Testimone, che vedremo a breve.