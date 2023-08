Humankind disponibile su Xbox Game Pass e PlayStation, trailer di lancio su console

Praticamente a sorpresa, Humankind è stato messo a disposizione su console nelle ore scorse, con un trailer di lancio che è passato un po' in sordina, non essendo comparso durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023.

In ogni caso, Humankind è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, scaricabile anche attraverso Xbox Game Pass, per gli abbonati al servizio Microsoft.

Si tratta di un gioco strategico in cui dobbiamo riscrivere la storia del genere umano e combinare culture al fine di forgiare una civiltà unica.

Questa caratteristica "fanta-storica" è uno degli elementi caratterizzanti di Humankind, che consente di fondere elementi appartenenti a diverse civiltà per creare nuove culture miste e far evolvere la propria società verso forme differenti e più avanzate.