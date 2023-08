Mortal Kombat 1: svelata la modalità Invasion, sarà simile a un gioco da tavolo

Tramite le pagine del PlayStation Blog, sono stati condivisi i primi dettagli della nuova modalità Invasion di Mortal Kombat 1, che in parte ricorda un gioco da tavolo con elementi ruolistici.

Stando alla descrizione offerta da De'Angelo Epps, redattore del blog di Sony, Invasion è una nuova modalità dove i giocatori formeranno un party di Kombattenti e partiranno alla avventura in una mappa simile a quella di un gioco da tavolo con incontri.

La modalità si basa su nemici e fazioni diverse che invadono altri regni nel tentativo di conquistarli e sarà possibile far salire di livello i personaggi e modificare il loro equipaggiamento per migliorare le loro statistiche affrontando nemici e sbloccando nuove aree della mappa.

Affrontando Invasion si sbloccano monete di gioco, concept art e "altre chicche" che potrebbero rivelarsi utili anche in altre modalità di Mortal Kombat 1. Epps inoltre ha descritto Invasion come "una lettera d'amore" per i fan della serie, dato che durante l'esplorazione di ogni mappa ci si imbatte in diversi minigiochi, come le classiche Torri Arcade, che spezzano il ritmo degli incontri casuali.