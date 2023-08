My Time At Sandrock rinviato, nuova data d'uscita per il sandbox di Pathea Games

Pathea Games ha ufficialmente rinviato il suo gioco My Time At Sandrock, che ha dunque adesso una nuova data d'uscita sposata al 2 novembre 2023, dunque con un posticipo non proprio enorme rispetto a quanto era stato precedentemente annunciato.

La data inizialmente prevista era infatti il 26 settembre 2023, dunque si tratta di un posticipo di poco più di un mese, evidentemente necessario per poter dare gli ultimi ritocchi al gioco, in base a quanto riferito dal team di sviluppo, che ha infatti parlato di "assicurare la migliore qualità per rispettare gli standard interni e le aspettative" come causa di questo ritardo.

My Time At Sandrock arriverà dunque il 2 novembre 2023 su PC e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori materiali e informazioni al riguardo, considerando che del gioco non si è visto moltissimo finora.