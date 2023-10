Call of Duty: Modern Warfare 3, gameplay del multiplayer rivelato da un leak

Il gameplay delle modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato mostrato in anticipo da un leak che anticipa di alcune ore il reveal ufficiale, atteso per stasera alle 18.00, ora italiana.

A quanto pare alcuni utenti sono riusciti ad accedere ai contenuti della prossima beta dopo averne scaricato i dati tramite preload, e hanno pubblicato su YouTube i filmati relativi a mappe rimasterizzate come Rust, Favela e Highrise.

Come sappiamo, Call of Duty: Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di MW2 appunto in versione rivisitata, con una serie di modifiche per raccordare scenari e meccaniche.