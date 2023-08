Call of Duty: Modern Warfare 3, annunciate le missioni Open Combat

Call of Duty: Modern Warfare 3 includerà per la prima volta le missioni Open Combat, un contenuto che andrà ad affiancarsi alla campagna promettendo un grado di libertà inedito per la serie sparatutto prodotta da Activision.

Si tratta di missioni ambientate all'interno dei livelli di stampo cinematografico che hanno reso celebre il franchise, supportate da una narrazione coinvolgente a cui viene aggiunta la possibilità di prendere decisioni rispetto al percorso da seguire e alle scelte da compiere per completare gli obiettivi.

Activision parla di un sistema dinamico, che si adatta a diversi stili di gioco e può dunque assecondare l'approccio che preferiamo, che si tratti di agire silenziosamente o di attaccare i nemici a viso aperto e correndo tutti i rischi del caso.