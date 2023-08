Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo trailer ufficiale presenta la Campagna del gioco

Activision Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer per Call of Duty: Modern Warfare 3, il capitolo in arrivo quest'anno nella celebre serie bellica, che si presenta veramente ricco di novità e contenuti, come emerge chiaramente da questo nuovo video incentrato soprattutto sulla Campagna e la sua storia.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ha la data d'uscita fissata per il 10 novembre 2023 e arriverà in corrispondenza del 20° anniversario della serie, cosa che conferma l'importanza d questo nuovo capitolo.

Si tratta, peraltro, di un seguito diretto del precedente Call of Duty: Modern Warfare II, che a sua volta era una sorta di ricostruzione moderna dell'omonimo capitolo uscito nel 2009.

Si presenta come un gioco particolarmente ricco di contenuti e arricchito ulteriormente dalla possibilità di poter trasferire progressi, contenuti ed elementi di gioco dal capitolo precedente, grazie alla nuova funzionalità "Carry Forward", che consente una progressione costante da Call of Duty: Modern Warfare II.