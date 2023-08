Call of Duty: Modern Warfare 3 anche su PS4 e Xbox One, arriva la conferma ufficiale

Call of Duty: Modern Warfare 3 uscirà il 10 novembre anche su PS4 e Xbox One: lo ha confermato ufficialmente Activision, a margine della presentazione del nuovo capitolo all'interno di Call of Duty: Warzone.

Già alcuni giorni fa c'era stata una sorta di conferma per Call of Duty: Modern Warfare 3 su PS4 e Xbox One, ma ora è tutto nero su bianco e non ci sono dubbi: anche i possessori delle console Sony e Microsoft di precedente generazione potranno godere di questa esperienza.