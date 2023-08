Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo attore di Makarov rivelato da un leak

Il noto leaker Ralph Valve ha rivelato chi è il nuovo attore che interpreta il personaggio di Makarov nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3. Stando a queste informazioni, si tratta del bulgaro Julian Kostov.

Non solo attore ma anche regista e sceneggiatore, il trentatreenne Kostov ha recitato in diversi film, fra cui Ben-Hur, Leatherface, l'action Search & Destroy e il poliziesco Temple. Ha inoltre prodotto l'horror The Dare: Obbligo o Verità.

Come riportato, il trailer di Makarov per Call of Duty: Modern Warfare 3 verrà pubblicato domani e potremo dunque scoprire la nuova caratterizzazione del personaggio per il remake.