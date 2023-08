Call of Duty: Modern Warfare 3, trailer di Makarov in arrivo domani

Annunciato ufficialmente ieri con data di uscita e trailer, Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà probabilmente protagonista di una campagna promozionale di un certo spessore, che ci accompagnerà fino al lancio del 10 novembre .

Call of Duty: Modern Warfare 3 vedrà domani 9 agosto, alle 16.00 ora italiana, la pubblicazione del trailer di presentazione di Makarov , l'ultranazionalista russo che svolge il ruolo di principale antagonista nella campagna del gioco.

Chi è Makarov?

Vladimir Makarov è comparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2. Si tratta del capo di una cellula terroristica di matrice ultranazionalista che punta a destabilizzare l'occidente attraverso una serie di violenti attacchi.

Crudele e spietato ma anche scaltro, Makarov interpreta la guerra come una partita da vincere a ogni costo. Domani scopriremo in che modo il personaggio è stato caratterizzato nell'atteso remake di Modern Warfare 3.