Rune Factory 3 Special, abbiamo provato un gradito ritorno dell'era Nintendo DS

State leggendo infatti il provato di Rune Factory 3 Special , ovvero la remaster del terzo capitolo per Nintendo DS (mentre il nuovo Rune Factory 5, come probabilmente saprete, è già in sviluppo). Di seguito proveremo a capire quanto sia cambiato ed eventualmente se in meglio o in peggio rispetto al 2010.

Una remaster apparentemente molto conservativa

Lo stile di Rune Factory 3 Special è rimasto fedele all'originale

A suo tempo portammo a termine Rune Factory 3: A Fantasy Harvest; per questo motivo abbiamo potuto fare un confronto con il passato totale, dato che oggi come allora l'esperienza in compagnia di Micah è stata vissuta in completa portabilità. Non siamo ancora arrivati ai titoli di coda con il gioco che sarà pubblicato il prossimo 5 settembre su Nintendo Switch e su PC via Steam, ma ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara sul peso delle novità introdotte in quella che è a tutti gli effetti una remaster, perché gli interventi tecnici mostrano un approccio il più possibile conservativo al titolo di partenza.

Quando parliamo di remaster conservativa ci riferiamo anche e soprattutto al comparto tecnico-grafico. Se lo stile del "vecchio" Rune Factory 3 a suo tempo vi convinse, difficilmente avrete di che lamentarvi con Rune Factory 3 Special: ad essere cambiati in modo sensibile sono infatti soltanto i modelli dei personaggi principali, tutti rifatti da zero, in 3D e in alta definizione. Talmente bene che spiccano un po' troppo rispetto ai fondali, rimasti sostanzialmente gli stessi con un minimo aggiornamento grafico. In effetti lo stesso "problema" è evidente anche con gli oggetti con i quali è possibile interagire: rispetto allo sfondo sono immediatamente riconoscibili e forse sarebbe stato opportuno, in questo senso, lavorare un po' di più sull'omogeneità di fondo. Del resto il tutto può anche essere giustificato come "ricerca stilistica" (anche se su Nintendo DS non si notava nulla di quanto elencato), la quale peraltro non inficia in alcun modo la fruizione del gameplay.

A proposito di gameplay: qui non sono intervenuti cambiamenti di sorta. Rune Factory 3 Special è, tanto nei combattimenti quando nella gestione delle attività secondarie alla "Animal Crossing", immediato e funzionale come lo ricordavamo; si passa dalla cura dell'orto agli scontri all'arma bianca senza soluzione di continuità, con estrema naturalezza. Per ovvi motivi legati all'assenza dei due schermi, la gestione dei menù dell'inventario e dell'equipaggiamento è stata completamente rivista - e da questo punto di vista non tutto convince. La selezione e l'equipaggiamento degli oggetti a volte lasciano a desiderare, non perché non sia rapida ma perché la combinazione dei tasti e la disposizione degli elementi a schermo non sembrano pensate per agevolare il giocatore. Questo tra l'altro è un problema che a suo tempo fu notato anche nella recensione di Rune Factory 4, e sorprende che nessuno si sia preso la briga di intervenire. Complessivamente, comunque, si tratta di pochi difetti a fronte di un'avventura che continua a essere piacevole e divertente, nonostante siano trascorsi ormai più di dieci anni.