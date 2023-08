Pokémon: i trailer delle tre serie animate svelate al Pokémon Presents di agosto 2023

Si tratta di tre serie indipendenti che raccontano in modo diverso il mondo di Pokémon e degli appassionati che lo esplorano ogni giorno. Iniziamo vedendo qui sopra il trailer di Orizzonti Pokémon , che è "prossimamente" in arrivo. In questa nuova avventura vedremo Liko e Roy esplorare Paldea: la ragazza indossa un misterioso pendente mentre il ragazzo dispone di una strana Pokéball.

Pokémon: Venti di Paldea

The Pokémon Company International ha svelato la serie Pokémon: Venti di Paldea che sarà disponibile tramite il canale YouTube Pokémon ufficiale in una data ancora non definita. In questa serie potremo scoprire le vicende di tre studenti dell'accademia di Palde, ovvero Ohara, Alik e Ohma. Sarà una storia che parla di "crescita e apprendimento mentre frequentano l'istituto"