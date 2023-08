NBA 2K24 introduce un 'Battle Pass' per la prima volta nella serie

Tra le tante novità introdotte nel nuovo capitolo, NBA 2K24 porta con sé anche una novità che sta già facendo discutere i giocatori, ovvero un Battle Pass, ovvero un sistema di ricompense aggiuntive tramite microtransazioni in piena regola, che rappresenta una cosa inedita all'interno della serie sportiva di 2K.

Come emerge dalle informazioni ufficiali fornite da 2K, il nuovo NBA 2K24 presenta anche un "Season Pass", il cui nome potrebbe essere fuorviante. Non si tratta, infatti, di un pacchetto che comprende vari DLC ed espansioni previste, bensì un vero e proprio "battle pass", anche se ovviamente la definizione non calza proprio a pennello per un gioco di basket.

Di fatto, però, la struttura è quella tipica di tale soluzione di gioco, con una progressione costante che consente ai giocatori di sbloccare contenuti aggiuntivi in base agli obiettivi raggiunti nel gioco, ma anche attraverso il pagamento in denaro.

Come succede in molti live service, anche NBA 2K24 presenta dunque un pass gratuito con progressione naturale nel gioco, che sblocca ricompense semplicemente giocando, ma per ottenere ricompense aggiuntive e più ricche è necessario passare ai pass a pagamento, chiamati "Pro" e "Hall of Fame".