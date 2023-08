NBA 2K24: svelate le nuove caratteristiche del gameplay

2K ha svelato varie novità tra miglioramenti e nuove caratteristiche che riguardano il gameplay di NBA 2K24, la nuova simulazione di basket in arrivo quest'anno da parte della compagnia, e sembrano riguardare diversi aspetti del gioco e della simulazione.

Tali cambiamenti riguardano sia la fase offensiva che quella difensiva, con un generale incremento del realismo della simulazione attraverso nuove animazioni e gestione avanzata dei giocatori, tra fisica, intelligenza artificiale e moderazione dei giocatori. In particolare, le novità toccano vari aspetti specifici come tiri in sospensione, movimenti senza palla, dribbling, schiacciate, rimbalzi, stoppate e passaggi più naturali.