Gamescom 2023: l'ONL conterrà meno annunci di giochi nuovi, dice Geoff Keighley

Sembra che l'Opening Night Live, ovvero la serata introduttiva della Gamescom 2023, quest'anno sia destinata a contenere meno annunci di giochi nuovi e concentrarsi soprattutto su novità e aggiornamenti sui titoli già annunciati e in arrivo, in base a quanto riferito da Geoff Keighley.

In un'intervista a VGC in previsione dell'evento fissato per la serata del 22 agosto, Keighley ha riferito che l'Openin Night Live quest'anno conterrà meno novità assolute e soprattutto aggiornamenti e nuovi materiali riguardanti giochi già conosciuti e in arrivo nei prossimi mesi.

"Sarà uno show emozionante con la possibilità di vedere tante novità su giochi come Alan Wake 2 e Black Myth Wukong", ha riferito Keighley, ideatore e conduttore della serata. "L'ONL di quest'anno sarà meno incentrata sull'annuncio di nuovi progetti ancora non conosciuti e più sposata sul fatto di fornire ai fan delle informazioni e notizie su alcuni dei più grandi giochi in arrivo nel corso dei prossimi 12 mesi".