Call of Duty: Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di MW2 già dal lancio

Call of Duty: Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di Modern Warfare 2 già dal lancio, in versione "rimasterizzata" per adeguarsi al nuovo episodio: lo ha riportato su Twitter il noto insider CharlieIntel.

A pochi minuti da quella che sembrerebbe la conferma della modalità Zombie in Call of Duty: Modern Warfare 3 da parte di Activision, arrivano dunque ulteriori notizie sul nuovo, atteso capitolo della serie sparatutto, in uscita il 10 novembre.

"Afghan, Derail, Estate, Favela, Highrise, Invasion, Karachi, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass e Wasteland", ha scritto CharlieIntel nel suo post. "Tutte rimasterizzate e disponibili in Modern Warfare 3 dal day one."