Call of Duty: Modern Warfare 3 annunciata la data dell'evento di presentazione su Warzone

Annunciato nella giornata di ieri , Call of Duty: Modern Warfare 3 arriverà nei negozi il prossimo 10 novembre 2023, con i primi dettagli che dovrebbero arrivare proprio durante l'evento di Warzone in programma la prossima settimana. Domani invece arriverà un trailer con protagonista Makarov , l'ultranazionalista russo che ricoprirà il ruolo di antagonista nella campagna del gioco.

L'attesa è quasi giunta al termine con Activision Blizzard che svelerà al pubblico Call of Duty: Modern Warfare 3 il prossimo 17 agosto 2023 tramite un evento di Warzone .

Dove si svolgerà l'evento di presentazione?

La conferma dell'evento di presentazione arriva da un post ufficiale dell'account Twitter / X ufficiale della serie che include anche un numero di telefono realmente funzionante. Come rivelato da MP1ST inviando un messaggio a questo numero (cosa che vi sconsigliamo di fare visto che si tratta di un numero estero, con tutti i costi delle tariffe internazionali del caso) è possibile ricevere messaggi promozionali e "informazioni sensibili" con la possibilità di interagire rispondendo "sì" o "no".

Come riportato da MP1ST, interagendo con questo numero viene mostrata l'area Dome della mappa di Al Marzrah di Warzone (l'immagine qui sopra), che dovrebbe dunque trattarsi dunque del punto preciso in cui si svolgerà l'evento di presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 3.