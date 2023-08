Need for Speed Unbound, Volume 4: un trailer rivela i contenuti dell'aggiornamento

A qualche mese dalle novità del Volume 3, Need for Speed Unbound punterà stavolta a celebrare i 75 anni di Porsche , consentendo ai giocatori di ottenere una potentissima Porsche Taycan Turbo S (2022) completamente elettrica.

Need for Speed Unbound riceverà il prossimo 16 agosto l'aggiornamento del Volume 4 , che Electronic Arts ha pensato bene di presentare con un trailer . Dunque quali contenuti includerà il nuovo update per il gioco di guida targato Criterion?

Non è finita qui

Le novità del Volume 4 di Need for Speed Unbound vedranno l'arrivo delle nuove playlist Gauntlet, in cui dovremo gareggiare mentre i poliziotti si lanciano all'inseguimento, cercando di superarli per guadagnare ancora più ricompense ma facendo attenzione a non essere catturati o perderemo tutto.

Sarà infine possibile trovare nuovi oggetti premium nel negozio, fra cui l'Hip Hop Origin Swag Pack, che celebra lo street style e le radici dell'hip hop con la Mercedes AMG G 63 (2017) personalizzata e altro ancora.