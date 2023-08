Pokémon Presents, tutte le novità di agosto 2023

L'ultimo Pokémon Presents si è aperto in maniera piuttosto inusuale, dato che i primi minuti sono stati dedicati ai Campionati Mondiali di Pokémon che si terranno in Giappone tra l'11 e il 13 agosto. Chris Brown di The Pokémon Company International ci ha mostrato, tutto soddisfatto, i gadget che riceveranno i vincitori, insieme alla nuova carta da gioco Resort Paradiso e a un nuovo peluche di Pikachu che, beninteso, sarà disponibile anche nei più grandi Pokémon Center del mondo. Brown ha poi passato la palla a Rikiya Watanabe, che ha provveduto a illustrare i diversi eventi che si terranno a Yokohama Minatomirai per festeggiare i Campionati Mondiali: crociere, parate e così via. E nel frattempo gli spettatori si chiedevano quando si sarebbe cominciato a parlare di videogiochi: continuate a leggere il nostro speciale sul Pokémon Presents di agosto per scoprirlo.

Le serie TV Una scena di Pokémon: Verso la cima In realtà, siamo passati prima per Pokémon: Verso la cima, una miniserie animata presentata da Andy Gose, direttore a capo della media production di The Pokémon Company. Verso la cima sarà mostrata in anteprima proprio ai Campionati Mondiali: si tratta di una serie breve realizzata in computer grafica e incentrata sulle partite al Trading Card Game di Pokémon. La protagonista, Ava, si farà strada nello scenario competitivo del gioco di carte col sostegno di amici e famigliari, partendo da un piccolo club per arrivare alla cima che dà il sottotitolo al progetto. Il primo episodio sarà pubblicato su YouTube l'11 agosto e dal breve trailer che è stato mostrato possiamo dire di essere quantomeno incuriositi dal peculiare stile grafico adottato. Più tradizionale, invece, lo stile di Pokémon Orizzonti: La serie, l'ottavo anime di Pokémon che arriverà anche in Italia su K2 il prossimo novembre, e che si è mostrato con un breve teaser nel corso del Pokémon Presents. In Giappone sono stati già trasmessi sedici episodi a partire dallo scorso aprile; per chi non lo sapesse, il nuovo anime è ispirato a Pokémon Scarlatto e Violetto e ha per protagonisti Liko, una ragazza della regione di Paldea che viaggia insieme a uno Sprigatito, e Roy, un ragazzo della regione di Kanto che possiede una misteriosa Poké Ball. Pokémon: Venti di Paldea è invece una miniserie animata online incentrata su svariati studenti dell'accademia e sulle loro avventure, e sarà distribuita prossimamente su YouTube.

Detective Pikachu: Il ritorno Il Pikachu amante del caffè di Detective Pikachu: Il ritorno E passiamo finalmente ai videogiochi, con forse uno di quelli più attesi dai nostalgici. Si tratta di Detective Pikachu: Il ritorno che fa da seguito diretto al Detective Pikachu per Nintendo 3DS uscito nel 2018. È il gioco che ha ispirato il famoso film per il grande schermo con Ryan Reynolds a doppiare Pikachu in lingua originale e Justice Smith nel ruolo di Tim Goodman, ma se avete visto soltanto il film allora il trailer mostrato durante il Pokémon Presents potrebbe avervi confuso, dato che ci sono parecchie discrepanze tra il gioco e l'adattamento cinematografico, a cominciare dal fatto che Tim è caucasico e sua madre è ancora viva. Resta da cercare di nuovo il padre, Harry, sparito in circostanze misteriose, ma dalla nostra parte avremo uno strano Pikachu che Tim stranamente riesce a capire e che adora il caffè. Anche il nuovo gioco sarà una specie di avventura investigativa di tipo punta e clicca, con alcune dinamiche da GDR in terza persona. Per esempio, dovremo ricorrere all'aiuto di altri pokémon come Growlithe, che può seguire le piste grazie al suo fiuto formidabile, o Darmanitan, che può distruggere gli ostacoli con la forza. Il trucco sta nell'alternarsi tra Tim, che può parlare con gli esseri umani, e Pikachu, che può farlo con i pokémon: scambiando le informazioni e mettendo insieme i dettagli dovremo arrivare in fondo al mistero della scomparsa di Harry e dei pokémon selvatici che stanno disturbando Ryme City.

I giochi mobile Mewtwo in Pokémon UNITE Si è parlato anche di Pokémon GO, giunto ormai al settimo anno dal lancio, e al quale saranno aggiunti i pokémon di Paldea: mentre a Londra, a New York e a Osaka si tengono i Pokémon GO Fest, il Festival globale di Pokémon Go 2023 si terrà sabato 26 e domenica 27 agosto e potranno parteciparvi i giocatori che si collegheranno da ogni angolo del mondo... purché sia coperto dalla rete Internet, chiaro. Quindi, se siete in vacanza nel Triangolo delle Bermude, è possibile che dobbiate rinunciarvi. Sarebbe un peccato perché nel corso del Festival apparirà per la prima volta Diancie, che si può megaevolvere in MegaDiancie, e nei raid apparirà MegaRayquaza. Mentre Pokémon GO fa sette anni, Pokémon UNITE ne compie due: un'altra occasione per festeggiare a colpi di eventi e modalità di gioco, come Agguato selvatico, in cui bisogna proteggere un Tinkaton dai mostri selvatici. Al roster sarà aggiunto il mitico Mewtwo, che ha il potere di trasformarsi in MegaMewtwo X e MegaMewtwo Y, ma solo dopo aver ottenuto le licenze corrispondenti. Al momento sono in corso alcuni eventi che permettono di ottenere bonus e costumi per i personaggi, quindi vi consigliamo di approfondire l'argomento sui siti specializzati. Le tre forme di Tatsugiri in Pokémon Café ReMix Si è parlato anche di Pokémon Masters EX che, alla vigilia del suo quarto anniversario, vedrà l'aggiunta di una nuova unità ispirata a Scarlatto e Violetto: Nemi con Pawmot. Sarà anche la prima unità di tipo Sprinter, specializzata in attacchi veloci. A partire dal 16 agosto sarà invece introdotta l'unità composta da Victor e Spectrier, che appartiene alla categoria Campomastro, specializzata negli effetti sul campo. È stata poi la volta di Pokémon Café ReMix: il nuovo evento vedrà arrivare il pokémon mimetico Tatsugiri con un evento disponibile fino al 20 agosto in cui bisognerà deliziare la forma arcuata, quella adagiata e quella tesa del mostriciattolo per aggiungere uno dei tre Tatsugiri allo staff. In occasione del Pokémon Presents, sono stati distribuiti anche Jigglypuff "Vacanze Estive" e Vaporeon "Mari Tropicali". I giocatori che si collegheranno in questi giorni scopriranno vari eventi e omaggi a tema. E infine si è parlato anche di un piccolo aggiornamento per Pokémon Sleep, prima di passare a quello che probabilmente era il momento più atteso della presentazione...