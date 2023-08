Dead by Daylight e Alien, un trailer annuncia la data di uscita dell'aggiornamento

Dead by Daylight ha annunciato con un trailer la data di uscita dell'aggiornamento che darà il via alla collaborazione con la saga cinematografica di Alien: il lancio è fissato al 29 agosto su tutte le piattaforme.

Dopo il debutto di Nicolas Cage, Dead by Daylight continua dunque a puntare su questo tipo di operazioni promozionali, introducendo lo Xenomorfo come nuovo killer ed Ellen Ripley come nuova sopravvissuta nell'ambito della celebre esperienza multiplayer asimmetrica.