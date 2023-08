RoboCop: Rogue City, data di uscita rinviata? Indizi da Nacon e alcuni negozi online

L'altro, per certi versi ancora più schiacciante, è che la medesima data del 9 novembre 2023 è stata indicata in un documento ufficiale di Nacon , il publisher di RoboCop: Rogue City, riservato agli azionisti della compagnia (pagina n.80 di questo PDF ).

Abbiamo usato il condizionale in quanto non c'è stato un vero e proprio annuncio ufficiale, ma come segnalato su Reddit ci sono alcuni indizi abbastanza importanti che sembrerebbero confermare questa informazione. Per prima cosa alcuni rivenditori online tedeschi come Otto, MediaMarkt e Satun hanno aggiunto a listino il gioco indicando la data sopracitata.

Pare che la data di uscita di RoboCop: Rogue City sia stato rinviato di alcune settimane e non uscirà a settembre come precedentemente annunciato. La nuova data di uscita potrebbe essere fissata al 9 novembre 2023 .

Ultimi ritocchi o ricollocamento strategico della data?

Insomma, sembrerebbe RoboCop: Rogue City sia stato rinviato ancora una volta per permettere agli sviluppatori di apportare gli ultimi ritocchi oppure potrebbe trattarsi di una strategia del publisher per spostare il lancio a un periodo meno caldo per l'industria, considerando che settembre sarà un mese piuttosto affollato e con produzioni dal grande richiamo come Starfield e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

In ogni caso ribadiamo che per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, dunque è bene rimanere in attesa di comunicazioni da parte di Nacon. Nel frattempo potete leggere la nostra nuova analisi del gameplay di RoboCop: Rogue City che abbiamo pubblicato lo scorso giugno.