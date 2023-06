RoboCop: Rogue City, nuova analisi del gameplay per lo sparatutto basato sul film

Ordunque, se è vero che il reboot di RoboCop del 2014 dimostra che rifare certe cose rinunciando a quello specifico tono e a tutto quel sangue sia decisamente complicato, nel magico mondo dei videogame le cose funzionano diversamente; e così lo sparatutto in prima persona sviluppato da Teyon non si fa grossi problemi a inscenare crani che esplodono dopo un incontro ravvicinato con l'Auto 9 dell'agente Murphy.

Quelli, per intenderci, che non erano mai stati esposti a una violenza visiva anche solo paragonabile alla scena del martirio di Alex Murphy, ma che proprio sotto i proiettili della banda criminale guidata da Clarence Boddicker sono rinati insieme a lui, scoprendosi appassionati di un filone cinematografico che oggi non esiste praticamente più, nel bene o nel male.

Non c'è dubbio: complice l'esaltante colonna sonora firmata da Basil Poledouris e svariate soluzioni che riprendono in maniera fedele l'immaginario del film diretto da Paul Verhoeven nel 1987, le sequenze di gameplay di RoboCop: Rogue City funzionano come una sorta di sveglia per tutti i videogiocatori della vecchia guardia.

Indizi strutturali

RoboCop: Rogue City, frammenti da una scena del crimine

Le sequenze apparse in rete nelle scorse ore provengono da una demo che Teyon ha messo a disposizione di una ristretta cerchia di testate internazionali, ma in tutti i casi descrivono in maniera piuttosto efficace cosa sia davvero RoboCop: Rogue City. Compiuta la pur discutibile scelta di rinunciare a mostrare la corazza del protagonista e optare per un approccio in prima persona, il gioco sembra non limitarsi a metterci di fronte orde di criminali armati da affrontare.

Sebbene infatti non sia ancora chiaro con che tipo di struttura avremo a che fare e in che modo ci muoveremo all'interno della Detroit oscura e violenta che fa da sfondo alla saga originale, sta di fatto che verremo chiamati ad analizzare scene del crimine per mettere insieme gli indizi necessari a procedere in una direzione piuttosto che in un'altra nonché, in generale, a interagire con gli abitanti della città.

All'interno di dialoghi caratterizzati da opzioni multiple, il cui esito andrà a rimpolpare un indicatore della fiducia che la comunità nutre nei confronti del poliziotto robot, potremo ottenere le informazioni che ci servono per individuare un sospettato e scoprire dove si trova, così da poterlo raggiungere, interrogare ed eventualmente arrestare. Oppure, laddove dovesse opporre resistenza, ricorrere alle maniere forti.

Le sequenze di dialogo da una parte mostrano quanto sia ben realizzato il modello di RoboCop, sulla cui scintillante armatura si riflettono le luci della città: un ulteriore, duro colpo rispetto alla già citata decisione di realizzare uno sparatutto in prima anziché in terza persona; dall'altra presentano PNG dotati di animazioni essenziali, figli di un approccio molto datato.