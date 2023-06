Street Fighter 6: review bombing per il Year 1 Ultimate Pass, Capcom risponde

Street Fighter 6 è un gioco di successo e, ovviamente, l'obiettivo di Capcom è continuare a espanderlo, sia con contenuti gratuiti che contenuti a pagamento. La gestione di quest'ultimi, però, non è stata particolarmente apprezzata dai fan, che hanno espresso il proprio disappunto tramite Steam, assegnando una valutazione "Perlopiù negativa" al Year 1 Ultimate Pass del picchiaduro tramite Steam.

Year 1 Ultimate Pass di Street Fighter 6 costa 49.99€ e include:

4 personaggi aggiuntivi (Rashid, A.K.I., Ed, Akuma)

4 colori personaggio aggiuntivi: Colori 3-10 per il Costume 1

4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 2 (compresi i colori 1-10)

4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 3 (compresi i colori 1-10)

2 arene aggiuntive

Bonus d'acquisto: 7.700 Drive Tickets

Al momento sono disponibili solamente i Drive Tickets, utili per acquistare contenuti estetici. Le altre aggiunte arriveranno in seguito: non si tratta di un segreto, è spiegato nella pagina prodotto. Alcuni giocatori, però, hanno criticato il DLC di Street Fighter 6 perché l'hanno acquistato senza rendersi conto che la maggior parte di ciò che offre non è ancora accessibile.

Capcom, tramite Twitter, ha quindi precisato nuovamente la questione, per limitare i fraintendimenti. Potete vedere il tweet ufficiale del profilo di Street Fighter 6 qui sotto.

Alcuni utenti criticano comunque la cifra dei Drive Tickets. Una recensione nella pagina Steam del DLC di Street Fighter 6 spiega ad esempio che, sebbene sulla carta 7.700 DT sembrino molti, in realtà permettono di ottenere i colori di un solo costume di un solo personaggio su diciotto e magari un singolo paio di scarpe per il proprio personaggio. In breve, il giocatore avrebbe preferito una cifra superiore considerando che per il momento è l'unico contenuto presente in questo pacchetto aggiuntivo.

Street Fighter 6 rimane comunque il primo gioco nella classifica dei più venduti su Steam.