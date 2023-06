Classifica Steam: Street Fighter 6 primo, System Shock Remake debutta in settima posizione

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Questa settimana troviamo in vetta Street Fighter 6, forte di un lancio eccezionale. Ottimo debutto anche per System Shock Remake che debutta in settima posizione. Di seguito la top 10 del 30 maggio - 6 giugno 2023:

Street Fighter 6 Steam Deck Naraka: Bladepoint Call of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 The Oultast Trials System Shock Tom Clancy's Rainbow Six Siege GTA 5 Rust

Come possiamo vedere si tratta di una classifica molto differente da quella della settimana scorsa, ad eccezione di Steam Deck che rimane costantemente sul podio. Street Fighter 6, come già sospettavamo visti gli impressionanti numeri del lancio, ha conquistato la vetta nei primi giorni dal lancio. Un risultato sicuramente meritato viste le qualità del picchiaduro di Capcom, di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione.

The Outlast Trials scivola dalla prima alla sesta posizione, mentre le altre novità delle ultime settimane, Starship Troopers: Extermination e Warhammer 40.000 Boltgun, sono fuori dalla top 10 per fare spazio a sempreverdi come Red Dead Redemption 2, GTA 5, Rainbows Six Siege e Call of Duty Modern Warfare 2, che negli ultimi giorni sono stati proposti in sconto su Steam.