Street Fighter 6 ha già superato 1 milione di giocatori, premio in-game riscattabile

Capcom ha annunciato di aver superato 1 milione di giocatori su Street Fighter 6, praticamente in un singolo fine settimana, cosa che ha fatto scattare la celebrazione con anche un oggetto premio in-game da poter riscattare.

Da notare che la metrica utilizzata qui da Capcom si riferisce ai "giocatori", dunque non sembra essere direttamente collegata alle vendite del gioco, anche se ovviamente è un indice di un ottimo avvio per questo sul mercato, considerando che è stato lanciato solo nel fine settimana scorso.



Che le cose stessero andando bene, d'altra parte, risultava piuttosto evidente anche dal record fatto segnare su Steam come picchiaduro più giocato al lancio, raggiungendo un picco di oltre 70.000 giocatori contemporanei che, per questo genere di gioco e su piattaforma PC, è un dato veramente notevole.

A quanto pare, dunque, più di 1 milione di giocatori hanno preso parte a Street Fighter 6 in questi 2-3 giorni dal lancio, con il totale per l'intera serie che, a questo punto, supera i 50 milioni di giocatori in totale. Per celebrare questo risultato, Capcom ha messo a disposizione un "titolo" speciale riscattabile in-game all'interno del gioco.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Street Fighter 6, con il gioco che ha ottenuto una valutazione veramente molto alta.