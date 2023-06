Final Fantasy 16 è il gioco più atteso su Famitsu, dopo il lancio di Zelda: Tears of the Kingdom

Con l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 può finalmente avanzare in prima posizione come gioco più atteso nella speciale classifica della rivista nipponica Famitsu, con Pikmin 4 che a sua volta scala in seconda posizione.

Abbiamo visto il duello tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 protrarsi per diversi mesi, con il gioco Nintendo che quasi sempre è rimasto saldamente in testa alla classifica dei giochi più attesi su Famitsu, ma con la sua uscita è ormai tempo di lasciare al titolo Square Enix la vetta di gioco più atteso, almeno fino al suo lancio previsto per questo mese.

Vediamo dunque la classifica di questa settimana:

[PS5] Final Fantasy XVI - 1,060 voti

[NSW] Pikmin 4 - 641 voti

[PS5] Street Fighter 6 - 519 voti

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 429 voti

[NSW] Atelier Marie Remake - 249 voti

[PS5] Pragmata - 230 voti

[PS5] Like a Dragon 8 - 228 voti

[PS5] Armored Core VI - 207 voti

[NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 193 voti

[PS5] Tekken 8 - 191 voti

[NSW] Ys X - 170 voti

[PS4] Tekken 8 - 164 voti

[NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 156 voti

[PS4] Street Fighter 6 - 154 voti

[PS5] Diablo IV - 143 voti

[NSW] Ushiro - 138 voti

[NSW] Ghost Trick - 127 voti

[PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 106 voti

[NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars - 101 voti

[NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation - 99 voti

[NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 98 voti

[PS5] Ys X - 95 voti

[NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster - 92 voti

[NSW] Front Mission 2nd: Remake - 90 voti

[NSW] Tokyo Xanadu ex+ - 82 voti

[PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 80 voti

[PS4] Ys X - 74 voti

[NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - 69 voti

[NSW] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai - 64 voti

[NSW] Crymachina - 61 voti

Da notare la presenza di Pikmin 4 in seconda posizione, così come la persistenza di Street Fighter 6 in terza nonostante sia uscito la settimana scorsa, cosa che chiaramente cambierà dalla prossima settimana. Ricordiamo che si tratta di un sondaggio su un campione piuttosto ristretto ma indicativo dei gusti diffusi presso il pubblico in Giappone, vista l'importanza della rivista in tale area.