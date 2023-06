Street Fighter 6: record assoluto su Steam per giocatori contemporanei, batte tutti i picchiaduro

Street Fighter 6 ha ottenuto ottime recensioni in tutto il mondo e anche il pubblico PC ha reagito bene all'uscita del picchiaduro. Tramite SteamDB possiamo vedere che l'opera di Capcom ha ottenuto un record di 65.873 giocatori contemporanei (dato aggiornato al momento della scrittura, record ottenuto intorno alle 08:00 ora italiana del 2 giugno). Non si tratta semplicemente di un risultato notevole, ma è il record assoluto per qualsiasi picchiaduro su Steam.

Come indicato da Benji-Sales tramite Twitter (che riporta un dato più vecchio, fermo a 64.000 giocatori contemporanei), Street Fighter 6 ha superato di gran lunga qualsiasi giochi di Mortal Kombat e della stessa saga di Street Fighter.

Secondo quanto indicato, il picco di giocatori contemporanei più alto era prima detenuto da Mortal Kombat 11, che però si era fermato a soli 35.147 utenti. Street Fight 6 ha ottenuto un record pari quasi al doppio. Non è inoltre impossibile che la cifra aumenti ancora di più nel corso del weekend, periodo durante il quale di norma un maggior numero di persone ha tempo per giocare.

Chiaramente il numero di giocatori contemporanei non è l'unico dato rilevante. Molto dipenderà anche dalle vendite effettive e dal supporto dei giocatori sul lungo termine, ma per il momento l'impressione è che Street Fighter 6 sia un grande successo.

Vi lasciamo infine al nostro speciale, chiamato Street Fighter 6 vs Street Fighter 5: cosa è cambiato? Quanto è migliorato il nuovo capitolo?