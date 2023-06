Days of Play di PlayStation: gli sconti partono oggi, vediamo i più interessanti

I Days of Play di PlayStation sono iniziati e questo significa che possiamo sfruttare una serie di sconti per giochi e accessori dedicati a PS4 e PS5. Tramite il PS Store sono disponibili varie categorie di sconti, compresi giochi a meno di 20€, la sezione dei più venduti, una per i soli giochi multigiocatore e una per i contenuti di espansione. Inoltre, vi sono sconti per PS Plus, compreso l'upgrade a Extra e Premium. Tra i giochi più noti in sconto, troviamo:

God of War Ragnarok (49.69€ per PS4 e 59.99€ per PS5)

Marvel's Spider-Man Miles Morales (29.99€, PS4+PS5)

GTA 5 (14.69€ per PS4, 19.99€ per PS5)

The Last of Us Parte I (59.99€ per PS5)

Gran Turismo 7 (49.59€ PS4+PS5, 39.89€ per PS4)

Horizon Forbidden West (49.59€ per PS4+PS5, 39.89€ per PS4)

Ghost of Tsushima Directors Cut (39.60€ per PS4+PS5, 30€ per PS4)

Tra i giochi a meno di 20€ dei Days of Play troviamo invece opere di qualità come:

It Takes Two (19.99€ per PS5+PS4)

Hades (12.49€ per PS5+PS4)

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe (19.99€ per PS5+PS4)

Little Nightmares I & II Bundle (14.99€ per PS5+PS4)

Outer Wilds (14.99€ per PS5+PS4)

The Entropy Centre (14.99€ per PS5+PS4)

