The Expanse: A Telltale Series, abbiamo intervistato Cara Gee e gli sviluppatori di Deck Nine

Il rilancio di Telltale Games è più sentito che mai dallo sviluppatore di Los Angeles, che punta tutto sulla nuova avventura narrativa dedicata a The Expanse. Grazie alla partecipazione di Deck Nine, The Expanse: A Telltale Series debutterà con il suo primo episodio il 27 luglio su PlayStation, Xbox e PC tramite Epic Games Store. Vi abbiamo recentemente raccontato del nostro test di The Expanse: A Telltale Series e delle nostre impressioni generali dopo aver giocato alla prima ora. In questo articolo invece scendiamo più nel dettaglio dando spazio agli sviluppatori di Deck Nine e alla sua protagonista: durante l'evento abbiamo infatti intervistato in esclusiva italiana Stephan Frost (Game Director), Joshua Dobkins (Lead Cinematic Artist), Gigi Mundheim (Animatrice) e Cara Gee, attrice che interpreta la protagonista Drummer sia nella serie tv che in The Expanse: A Telltale Series .

Le prime domande sorte spontanee all'annuncio di The Expanse: A Telltale Series sono state sul perché puntare tutto su questa licenza e perché proprio ora. La pre-produzione del videogioco, ci dicono i ragazzi di Deck Nine, è iniziata prima dell'uscita dell'ultima stagione di The Expanse, arrivata su Amazon Prime Video nel dicembre 2021 e terminata nel gennaio dell'anno seguente. L' obiettivo era misurarsi con un genere mai affrontato prima, cercando di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le fantasie generate nel pubblico da The Expanse: il senso di avventura, la pericolosità dello spazio, la vita in assenza di gravità. La scelta della protagonista, poi, è stata abbastanza obbligata, ma di questo ne siamo stati consapevoli fin da subito, perché Camina Drummer è il personaggio più amato dello show televisivo. "Drummer è certamente molto apprezzata dai fan e il suo personaggio non è poi così esplorato nei romanzi, quindi questo ci offriva terreno fertile per regalarle un passato tutto suo" aggiunge Dobkins. Esistono diversi racconti brevi che regalano contesto e approfondiscono alcuni personaggi nella produzione scritta di The Expanse e il lavoro fatto da Deck Nine si configura come una sorta di storia breve e a parte per Drummer, che acquista ancor più spessore. La Camina che i fan della serie TV conoscono, infatti, è un sapiente mix di diversi personaggi dei romanzi, risultando all'atto pratico l'unica figura del cast principale a non esistere così come viene raccontata nel telefilm all'interno dei libri.

Lo spazio, il protagonista silenzioso

Oggetti di scena originali della serie TV presenti all'evento di Los Angeles

Il vero protagonista di The Expanse è sempre lo spazio, che condiziona ogni singolo evento della space opera e la sua influenza è stato un problema con cui Deck Nine ha dovuto fare i conti. Quando hanno iniziato a lavorare sul progetto, gli sviluppatori conoscevano bene l'accuratezza scientifica con cui The Expanse è stato ideato, e del come prima SyFy e poi Amazon sono intervenuti da un punto di vista produttivo. "Da parte nostra, non avevamo a disposizione le risorse di un produttore televisivo di quella portata, ci racconta Mundheim, "ma abbiamo trovato sistemi ingegnosi che non ci costringesse a investire migliaia di dollari in imbracature per catturare le scene in assenza di gravità. Così abbiamo usato svariati tipi di reti e carrelli per simulare l'effetto zero G e quando ho messo mano sui file del motion capture sono rimasta io stessa stupita di quanto fossero realistiche. Ho aggiunto poi il mio tocco, ma non avrei potuto fare il mio lavoro se il motion capture non fosse stato così accurato".

A Dobkins e gli altri artisti al lavoro sulle cinematiche invece è toccato l'altrettanto arduo compito di raccontare lo spazio sia come luogo che come presenza. "La narrazione ambientale all'interno di un universo narrativo così definito come quello di The Expanse è davvero imprescindibile, ma non abbiamo nemmeno dovuto sottovalutare lo storytelling che i fan della serie già conoscono. Per questo abbiamo studiato molto il lavoro cinematografico fatto da Jeremy Benning e tutta la crew dello show televisivo: il taglio delle inquadrature, la fotografia, i movimenti di macchina, tutto doveva dialogare perfettamente con quanto era stato fatto visivamente con la serie, il tutto conciliandolo alle specifiche esigenze del videogioco".

Le passeggiate spaziali di Prey ricordano molto quelle di The Expanse

Abbiamo poi chiesto allo sviluppatore se il team avesse preso in considerazione in fase di produzione del gioco l'idea di utilizzare una inquadratura in prima persona per le scene a gravità zero nello spazio. La domanda deriva dal fatto che spesso nel mondo di The Expanse viene fatta menzione di quanto sia destabilizzante abituarsi a vivere in una nave in assenza di gravità, ed esperienze simili le hanno riportate numerose astronauti. La sensazione più vicina che chi scrive ha mai provato in un videogioco, sono le sporadiche passeggiate con la tuta spaziale in Prey, fuori dalla stazione di Talos I. I boccaporti della nave sono disposti seguendo l'orientamento dello scafo, ma non esiste un sopra e un sotto che ci aiuta ad orientarci, né tanto meno punti di riferimento utili. "Penso sia davvero una riflessione interessante ma per noi la priorità era raccontare una storia che fosse interamente dedicata al personaggio di Drummer, per questo è importante che lei sia sempre presente nell'inquadratura e che la telecamera la segua durante l'azione".