Final Fantasy 16 stava per rinunciare ai Moguri a causa dello stile grafico e di un problema tecnico

Final Fantasy 16 cambia molti elementi rispetto ai capitoli più vecchi della saga, ma includerà una serie di creature considerate fondamentali per l'identità delle opere di Square Enix, come i Chocobo e i Moguri. Questi ultimi, in realtà, sono quasi stati eliminati a causa dello stile grafico realistico del videogioco. Inoltre, i Moguri creavano delle preoccupazioni anche a livello di prestazioni.

"Probabilmente la sfida più grande è stata quella dei Moguri", ha dichiarato il produttore Naoki Yoshida in una nuova intervista sul blog di Square Enix. "Il team di sviluppo era preoccupato che i Moguri fossero troppo difficili da creare e che non si adattassero all'atmosfera del mondo, ma il nostro assistente produttore diceva: 'Non mi interessa, metteteli nel gioco! Alla fine abbiamo seguito il suo consiglio e ne abbiamo inserito uno nel gioco, ma è stato molto più impegnativo del previsto".

Il direttore artistico Hiroshi Minagawa ha proseguito: "Il problema più grande con i Moguri è sorto quando stavamo implementando la modalità performance, verso la fine dello sviluppo. La modalità Prestazioni altera leggermente l'aspetto dei poligoni, e abbiamo avuto particolari difficoltà con il Moguri... è finito per avere meno pelliccia. Alla fine sembrava un riccio! Ci siamo detti: 'È... è un Moguri? Hmmm...' Alla fine, abbiamo inserito una lavorazione specifica per il Moguri".

La discussione sul Moguri è nata anche a causa dei commenti di Minagawa sulla fusione di fantasia e realtà nello stile artistico, ammettendo che il team ha avuto difficoltà con i personaggi umani.

"Quelli di noi che hanno lavorato sulle risorse del gioco hanno trovato davvero difficile rappresentare le loro espressioni, che erano più realistiche di quelle su cui avevamo lavorato in precedenza. Alla fine siamo riusciti a ottenere un buon stile visivo, grazie all'aiuto e alla collaborazione del team che lavorava sulle scene prerenderizzate. In generale, direi che la sfida più importante è stata quella di combinare il fotorealismo e un'atmosfera più simile a un'illustrazione con la maggiore potenza di cui disponevamo per presentare le cose: trovare il giusto equilibrio e assicurarsi che non sembrasse innaturale".

I due hanno anche parlato della sfida di mantenere l'identità della serie Final Fantasy, di cui i Moguri sono una parte fondamentale. "Questo è un aspetto di cui mi hanno parlato sia Sakaguchi-san, il padre di Final Fantasy, sia Kitase-san (responsabile del marchio Final Fantasy): Final Fantasy è tutto ciò che il director che sta realizzando l'ultimo capitolo pensa sia il miglior gioco e la migliore storia del momento", ha detto Yoshida. "Se creano un gioco con questi punti in mente, allora è un Final Fantasy, quindi non c'è bisogno di sentirsi vincolati da ciò che è venuto prima. Dal momento che mi hanno detto questo, non l'ho percepita come una sfida complessa".

Recentemente, Yoshida ha aggiornato i fan sui lavori della versione PC di Final Fantasy 16.