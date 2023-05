Final Fantasy 16: Yoshida aggiorna sui lavori della versione PC

Final Fantasy 16 è quasi prossimo all'uscita, prevista per il 22 giugno 2023 su PS5. Il gioco di Square Enix è molto atteso, ma una certa fetta di giocatori non potrà accedervi per lungo tempo in realtà. Parliamo degli utenti PC, che riceveranno prima o poi una versione del GDR su computer. Non sappiamo quanto sarà lunga l'attesa, ma di certo il team giapponese ci lavorerà attentamente, come indicato dal produttore Naoki Yoshida, dopo la pubblicazione della versione PlayStation 5.

Parlando con il sito giapponese ASCII, Yoshida ha affermato che: "Abbiamo anche in programma di lavorare con attenzione allo sviluppo della versione per PC dopo la pubblicazione.". Secondo la fonte inglese, la frase è stata tradotta da un traduttore automatico dal giapponese, quindi è difficile comprendere se vi sono sfumature specifiche nelle parole del produttore di Final Fantasy 16.

Ciò che possiamo di certo affermare, è che la versione PC è ancora in lavorazione e che ci vorrà un po' di tempo. Tecnicamente, il contratto di esclusività con Sony PlayStation dura 6 mesi, ma non è detto che la versione PC arrivi esattamente sei mesi dopo il 22 giugno 2023. Anche nel caso di Final Fantasy 7 Remake è servito più tempo rispetto all'esclusività prevista (ovvero un anno).

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere: è credibile che fino allo scadere dei sei mesi non ci saranno annunci precisi riguardo alla versione PC di Final Fantasy 16. Yoshida ha risposta a molte domande nell'ultimo periodo sul gioco ma probabilmente questa è la più importante: ci sarà l'uva?