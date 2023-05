Final Fantasy 16 risponde alla domanda più importante: ci sarà l'uva?

Nel mentre ci si avvicina all'uscita di Final Fantasy 16, sempre più domande sul gioco trovano risposta, grazie soprattutto alle anteprime, ai provati e alle interviste agli sviluppatori. Chiaramente bisogna porre le giuste domande per ottenere risposte interessanti e Primalliquid ha posto una delle domande più importanti: Final Fantasy 16 avrà l'uva?

Se non capite il senso della domanda, la spiegazione è alquanto semplice. In Final Fantasy 14 Online è presente l'uva e, per lungo tempo, il modello poligonale usato nel gioco era di bassa qualità, quasi con un'estetica alla PS1 (lo vedete in apertura della notizia). I giocatori, invece di arrabbiarsi, ne sono diventati dei fan, trasformando la cosa in un meme. Alla fine, però, Square Enix ha aggiornato il modello poligonale.

Capite quindi che da veri appassionati di Final Fantasy è naturale porre una domanda "meme" di questo tipo agli sviluppatori di Final Fantasy 16. Ovviamente questo ha anche scatenato l'ilarità dei presenti.

"Sì, ci sarà l'uva", ha detto Yoshida nell'intervista. "In Final Fantasy 16 c'è una regione in cui si produce molto vino, e quindi ci saranno dei vigneti presenti nel gioco. Abbiamo ricevuto molti commenti sui pochi poligoni dell'uva in Final Fantasy 14, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata controllare la qualità dell'uva in Final Fantasy 16 e assicurarci che fosse perfetta".

"L'ho guardata e ho detto: 'Sì, questo non sarà abbastanza buono'. Dobbiamo aumentare i poligoni di questi acini", conclude Yoshida.

Quindi non preoccupatevi, l'uva sarà di primissima qualità in Final Fantasy 16. Parlando dei collegamenti con Final Fantasy 14, è stato indicato che l'MMO ha influenzato anche il sistema di combattimento di Final Fantasy 16.