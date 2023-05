Offerte Amazon: Kindle e Kindle Paperwhite in sconto, vediamo i prezzi

Le offerte Amazon di oggi ci propongono degli sconti per vari modelli del lettore ebook Kindle. Gli sconti cambiano a seconda del modello.Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso mai proposto sulla piattaforma, ma si tratta comunque di un'offerta standard proposta da Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Kindle è disponibile in vari modelli, da quello base al Paperwhite, che aggiunge che ha uno schermo più grande, bordi più sottili, una batteria di durata maggiore e un sistema più rapido. Ci sono due versioni per ogni modello: con pubblicità (non durante la lettura, solo nella schermata di stand-by) e senza pubblicità; quest'ultimo costa dieci euro extra.