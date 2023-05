Marvel: il cosplay di Black Cat di missbrisolo indossa il costume da gatta in video

Il mondo Marvel è salito alla ribalta da molti anni grazie al Marvel Cinematic Universe e anche i videogiochi dedicati ai supereroi sono sempre più presenti sul mercato. Non tutti i personaggi hanno però ricevuto lo stesso livello di attenzione, ma per fortuna il mondo del cosplay sa come rimediare. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Black Cat realizzato da missbrisolo, che si cambia in video.

missbrisolo ha spesso realizzato cosplay dedicati al mondo di Spider-Man e in questo caso si "trasforma" da MJ a Black Cat. Si tratta di un video musicale, non un tipico cosplay fotografico, ma il risultato è ottimo in ogni caso e mette un po' di letterale movimento alla scena.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Cat realizzato da missbrisolo? Il personaggio dell'universo Marvel Spider-Man è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?