Disney+: rimossi altri dodici film di cui uno originale del 2022

Disney+ ha rimosso altri dodici film dal suo catalogo, tra i quali uno molto recente, risalente al 2022 e, oltretutto, originale: Cheaper by the Dozen. Non è il primo pacchetto di contenuti a essere tagliato e fa parte della revisione dell'offerta annunciata nelle scorse settimane, causata dalla diminuzione del numero di abbonati.

Leggiamo quali sono i film cancellati da Disney+:

Artemis Fowl

Better Nate Than Never

Black Beauty

Cheaper by the Dozen

Darby and the Dead

Flora & Ulysses

Hollywood Stargirl

Magic Camp

The One and Only Ivan

Stargirl

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Wolfgang

Non si tratta sicuramente di pellicole di primo piano, ma fa comunque un certo effetto vedere anche dei film prodotti da Disney stessa essere tagliati dal catalogo, in particolare uno pubblicato appena un anno fa. Di fatto solo serie e film che appartengono ai marchi più grossi possono considerarsi al sicuro, mentre tutto il resto è sacrificabile.