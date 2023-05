PlayStation e Nintendo, Qualcomm vuole lavorarci su future console portatili

Durante una tavola rotonda al Computex 2023, Qualcomm ha svelato di aver parlato sia con PlayStation, sia con Nintendo riguardo a futuri apparecchi portatili. La compagnia è recentemente entrata nel mercato dei videogiochi con il lancio di un chip dedicato per il Razer Edge. Evidentemente non vuole limitarsi a rimanere in ambito Android.

Alex Katouzian (Vicepresidente Senior e Direttore Generale del settore Mobile, Compute e XR di Qualcomm) ha spiegato: "Sono compagnie (PlayStation e Nintendo) interessate ad avere capacità nel settore dei videogiochi portatili. Ovviamente si metteranno in contatto e parleranno con noi. Penso che, in generale, si rivolgeranno a qualcuno come Qualcomm perché sanno quanto siamo grandi nel settore dei giochi su Android."

C'è da sottolineare che Qualcomm non ha confermato di essere al lavoro con una o con entrambe le compagnie, quindi gli incontri potrebbero essere stati semplicemente interlocutori.

L'unica certezza è che Qualcomm ha probabilmente ragione ipotizzando che Sony e Nintendo vogliano rimanere attivo nel settore dei videogiochi portatili. La prima sta appunto per lanciare Project Q, che dovrebbe essere una console portatile per lo streaming dei giochi di PS5, mentre la seconda dovrebbe essere al lavoro sull'erede di Nintendo Switch, probabilmente in arrivo nei prossimi anni. Entrambe potrebbero beneficiare in qualche modo delle tecnologie di Qualcomm.

"Molte aziende di giochi per console vogliono questi dispositivi portatili. Non sono necessariamente dispositivi in grado di supportare grafica di alta qualità, ma vogliono mantenere tutti quei giocatori mobile nel loro ecosistema. Quindi ha senso per noi cercare di intraprendere questa strada. Se guardi ai profitti generati dai giochi mobile nel corso dell'anno, superano l'ammontare di tutti gli altri segmenti dell'industria messi insieme."