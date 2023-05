Project Q: mese di uscita indicato da Tom Henderson, leaker che aveva svelato la 'console'

Durante il PlayStation Showcase 2023, Sony ha mostrato al pubblico vari giochi in arrivo su PS5, ma anche dato spazio a nuovi hardware della linea PlayStation. Già noti grazie a dei precedenti leak, sono stati svelati nuovi auricolari ufficiali di PlayStation e Project Q (nome interno, non definitivo), ovvero una nuova "console" portatile per giocare ai titoli della propria PS5 tramite remote play. Non è stato detto molto e soprattutto non è stato detto qual è il mese di uscita. Ora, tramite un ulteriore leak, Tom Henderson ha indicato che il periodo di uscita sarebbe la seconda metà di novembre 2023.

Henderson, tramite Insider Gaming, è la fonte originale dei leak legati a Project Q e agli altri prodotti hardware di PlayStation. In altre parole, considerando che varie sue informazioni sono state confermate in modo ufficiale, possiamo considerare credibile anche questo nuovo annuncio.

In ogni caso, ricordiamo che si tratta solo di un leak e anche ammesso che l'informazione sia corretta in questo momento, è possibile che Sony decida di cambiare i piani nel corso dei prossimi mesi e Project Q potrebbe essere pubblicato in un mese diverso.

Project Q è una piattaforma non indipendente e va utilizzata insieme alla propria PS5 tramite Remote Play, così da giocare in modalità portatile ai propri titoli preferiti usando il wi-fi.

Per il trailer e le altre informazioni su Project Q, ecco la nostra notizia completa.