WhatsApp potrebbe presto farci scegliere un nome utente per mantenere privato il numero di telefono

WhatsApp sta iniziando a distribuire un nuovo aggiornamento tramite Google Play Beta Program, portando l'applicazione alla versione 2.23.11.15. Tra le novità, è stata notata una nuova funzione molto interessante: la possibilità di scegliere un nome utente così da mantenere privato il proprio numero di telefono.

Ciò significa che gli utenti potranno effettivamente cercarsi l'un l'altro utilizzando i loro nomi utente anziché i numeri di telefono. Vale la pena notare che la funzione è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe volerci un po' di tempo prima di vederla finalmente disponibile al di fuori della versione beta di WhatsApp.

Inoltre, per il momento non sappiamo in che modo funzionerà questo nuovo sistema, ma supponiamo che sarà possibile indicare alle altre persone quale nome utente cercare tramite una funzione di ricerca interna. Il vantaggio maggiore lo avranno soprattutto quegli utenti di WhatsApp che usano il servizio anche in ambito lavorativo e non vogliono dare accesso al proprio numero a persone che non fanno parte della propria cerchia di famigliari e amici.

Come detto, dovremo però attendere che la funzione arrivi per tutti. Nel frattempo, diteci, cosa ne pensate?

