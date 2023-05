PlayStation Showcase: ci sarebbero molti giochi praticamente pronti che non sono stati mostrati

Diversi PlayStation Studios avrebbero dei giochi praticamente pronti, che non si capisce come mai non siano stati mostrati al PlayStation Showcase, stando a quanto scritto dall'insider Tom Henderson, solitamente molto affidabile, in un articolo di commento allo show di Sony.

Henderson ha riflettuto sulla ricezione negativa dello showcase, in cui non si è saputa nemmeno la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 e si è chiesto perché Sony non abbia mostrato tutto ciò di cui secondo lui dispone.

L'ipotesi fatta da Henderson è che alcune cose saranno mostrate durante il Summer Game Fest 2023, in particolare The Last of Us Online e Death Stranding 2, ma che Sony avrebbe potuto comunque arricchire maggiormente la sua lineup con qualcosa di cui comunque sembra disporre, compresa la nuova versione di PS5, quella con disco estraibile, che secondo lui rimane prevista per settembre 2023 e che in qualche modo andrà presentata prima di allora.

Un secondo showcase potrebbe quindi essere in arrivo. Oppure saranno organizzati degli State of Play? Difficile dirlo, ma rimaniamo fiduciosi.