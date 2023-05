Marvel's Spider-Man 2: data di uscita ufficiale sarà svelata a breve, promette Insomniac

Insomniac Games ha promesso tramite Twitter che presto svelerà nuove informazioni su Marvel's Spider-Man 2, compresa la data d'uscita ufficiale, rispondendo alle richieste più pressanti dei fan.

Durante il PlayStation Showcase di ieri sera, è stato finalmente presentato il gameplay di Marvel's Spider-Man 2, l'esclusiva PS5 più attesa del momento. Purtroppo non è stata fornita una data d'uscita ufficiale, ma è stata ribadita la pubblicazione nell'autunno del 2023. Così molti hanno iniziato a chiedere numi direttamente a Insomniac, che ha così risposto:

"Guardare le vostre reazioni è stato uno spettacolo. Sappiamo che avete moltissime domande su Marvel's Spider-Man 2 e non vediamo l'ora di poter condividere di più. Molto presto daremo notizie sulla data di uscita, sulle prenotazioni e sulle caratteristiche di accessibilità."

Difficile dire con precisione quando sarà annunciata la data, ma immaginiamo che accadrà a breve, visto il periodo d'uscita indicato. Chissà, forse Sony dedicherà uno State of Play completo al gioco, come fatto con tutte le sue uscite maggiori, per dare l'attesissima informazione. Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è in sviluppo per PS5.