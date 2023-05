The Lord of the Rings: Gollum, i voti della critica stroncano il gioco senza appello

Emersi i primi voti della critica per The Lord of the Rings: Gollum, che detto senza mezzi termini hanno stroncato pesantemente il gioco. Considerate che finora il giudizio più positivo, espresso da TechrRaptor, assegna al povero Gollum un 6.5 su 10. Comunque sia, vediamo l'elenco delle recensioni:

Multiplayer.it - 5 / 10

TechRaptor - 6.5 / 10

Try Hard Guides - 5.5 / 10

But Why Tho? - 5 / 10

We Got This Covered - 2 / 5

Gamer Escape - 4 / 10

GGRecon - 2 / 5

Inverse - 3 / 10

WellPlayed - 3 / 10

Secondo Zach Jackson di WellPlayed, The Lord of the Rings: Gollum è caratterizzato da un design datato e da un ritmi molto lenti che non piaceranno neanche ai fan di Il Signore degli Anelli. Jospeh Yaden di Inverse condivide il giudizio e parla anche di un gioco confuso e frustrante, che non funziona bene nei suoi aspetti principali (platform e stealth). Inoltre il gioco è pieno di problemi tecnici che peggiorano l'esperienza.

Per Dani Cross di GGRecon ci troviamo di fronte a un'avventura stealth amatoriale, mentre Justin Mercer di Gamer Escape aggiunge che ci sono anche problemi con i controlli. In generale i toni delle recensioni sono molto critici e sconsigliano l'acquisto, anche ai fan più hardcore di Tolkien.