Dragon's Dogma 2: prime immagini e dettagli da Capcom per il nuovo action RPG

Dragon's Dogma 2 si è finalmente mostrato per la prima volta al PlayStation Showcase e Capcom ha inviato anche le prime immagini e i dettagli per il suo nuovo action RPG fantasy in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Atteso per oltre 10 anni, Dragon's Dogma 2 sembra rispondere alle aspettative dei giocatori portando con sé una nuova dose di azione e gioco di ruolo in un ampio open world dalla caratterizzazione fantasy, in grado di mischiare il gusto tipico della visione classica occidentale di questo genere a quello nipponico.

Capcom ha confermato che Dragon's Dogma 2 gira su RE Engine, ovvero il motore grafico proprietario della compagnia su cui sono costruiti anche tutti i moderni Resident Evil.

Il salto in avanti dal punto di vista tecnico è risultato piuttosto palese anche dal primo trailer presentato ieri sera, ma viene confermato anche dalle immagini.

Le evoluzioni tecniche non si limitano però ai miglioramenti estetici: Capcom spiega infatti che Dragon's Dogma 2 presenta aggiornamenti nell'ambito della fisica e dell'intelligenza artificiale. Quest'ultima gioca un ruolo importante nella gestione delle Pedine, ovvero i compagni di battaglia gestiti dalla CPU che avevano un ruolo importante anche nel primo Dragon's Dogma.

La storia di Dragon's Dogma 2 parte da una prigione sotterranea, da dove l'Arisen si trova a risorgere seguendo la voce del drago fino a combattere la corruzione nel mondo, in un lungo viaggio seguendo il dogma.

Il gameplay sfrutta le pedine in maniera particolare: l'Arisen viene accompagnato da un massimo di 3 compagni gestiti dall'intelligenza artificiale, che fanno sembrare il gioco una sorta di multiplayer cooperativo anche se in realtà resta sempre single player. A questo punto restiamo in attesa di una data d'uscita per Dragon's Dogma 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.