Dragon's Dogma 2, un nuovo trailer dal PlayStation Showcase

Dragon's Dogma 2 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer in occasione del PlayStation Showcase di questa sera, che ha mostrato finalmente qualcosa di questo atteso seguito per l'action RPG fantasy di Capcom.

Da quanto è possibile vedere, Dragon's Dogma 2 riprende precisamente le caratteristiche che hanno reso il primo capitolo un gioco particolarmente apprezzato.

Si tratta, sostanzialmente, dell'interpretazione di Capcom dell'RPG fantasy open world, ma filtrato attraverso un gusto che guarda anche alla tradizione nipponica.

Dopo l'annuncio iniziale, arriva dunque anche il primo trailer ufficiale per Dragon's Dogma 2, che si presenta in ottima forma, in attesa di poter vedere qualcosa di più preciso. Manca, al momento, un qualsiasi riferimento alla data d'uscita o anche a un periodo generico, dunque attendiamo ulteriori notizie da Capcom.