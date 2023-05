Five Nights al Freddy's Help Wanted 2 annunciato al PlayStation Showcase 2023 con periodo di uscita

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato mostrato il trailer di Five Nights al Freddy's Help Wanted 2, in arrivo nel tardo 2023

Il teaser non mostra praticamente nulla se non una discesa in ascensore con la voce narrante che si prende gioco del protagonista e lo abbandona in un corridoio oscuro. Ovviamente non manca il jump scare finale.

Five Nights al Freddy Help Wanted era una raccolta di mini-giochi sia per VR che per schermi classici. Non è chiaro questo seguito, al momento, cosa conterrà, ma probabilmente seguirà la stessa struttura.