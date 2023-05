Alone in the Dark: data di uscita svelata, potete scaricare un prologo gratis su PS5, PC e Xbox ora

Alone in the Dark ha ora una data di uscita: 25 ottobre 2023. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'annuncio arriva direttamente da THQ Nordic e Pieces Interactive che hanno anche confermato che il prezzo è 59.99€. Vi è inoltre una buona notizia: è disponibile da ora una demo gratuita per tutte le piattaforma, che fa da prologo alla storia del gioco.

Potete trovare la demo - nota come Alone in the Dark Prologue - su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

La descrizione ufficiale recita: "Grace in the Dark è un suggestivo teaser giocabile realizzato in vista dell'uscita del remake di Alone in the Dark: il gioco che ha segnato la nascita del genere survival horror. Jeremy Hartwood, uno dei residenti di Derceto, ha iniziato a comportarsi stranamente. Si rivolge a Grace affinché consegni una lettera alla nipote Emily Hartwood. La ragazzina sembra essere l'unica in grado di comprendere le oscure mostruosità che infestano la mente di Jeremy. Grace accetta di consegnare la lettera e intraprende una breve ma memorabile esplorazione di un'ala di Villa Derceto, invasa da una presenza che sembra essere emersa dalle tenebrose profondità del bayou..."

Qui sotto potete anche vedere il nuovo trailer di Alone in the Dark svelato da poco allo Spotlight di THQ Nordic.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Con due attori d'eccezione nei panni dei protagonisti, supportato dal creatore originale della serie, e scritto dall'autore di SOMA, il remake di Alone in the Dark potrebbe davvero essere la rinascita del marchio che molti aspettavano. Certo, i Pieces non hanno il curriculum di molti degli sviluppatori che ad oggi stanno riportando in cima al mondo il genere, ma sembrano comunque esser migliorati in modo significativo rispetto alle prime presentazioni, e avere ben chiaro come portare a termine questo ambizioso progetto. Speriamo sia la volta buona."