The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aggiornamento 1.1.2 disponibile: ecco le novità

Come segnalato tramite l'account Twitter ufficiale di Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato aggiornato alla versione 1.1.2, che si occupa di introdurre una serie di correzioni. Vediamo i dettagli inclusi nella patch note ufficiale inglese.

Prima di tutto, l'aggiornamento 1.1.2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom risolve un problema con il sonoro del gioco che raggiungeva un volume molto alto in alcune condizioni. Inoltre, si occupa di correggere un problema con una missione principale "Camera Work in the Depths" che non permetteva ai giocatori di proseguire con l'avventura arrivati a un certo punto. Se avevate incontrato questo bug, scaricando l'update dovreste ora poter proseguire.

Infine, l'ultima correzione introdotto in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con l'aggiornamento 1.1.2 è la risoluzione di "svariati problemi": ora l'esperienza di gameplay dovrebbe migliorare. Non viene detto precisamente cosa è stato cambiato, ma è credibile che si tratti di modifiche minori.

Pare inoltre che l'aggiornamento 1.1.2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbia eliminato il glitch che permette di duplicare gli oggetti, almeno secondo quanto condiviso dai videogiocatori e segnalato dall'account Twitter OatmealDome, noto dataminer.

Nintendo sta pubblicato aggiornamenti in modo costante. Oltre all'update di lancio, aveva già pubblicato la versione 1.1.1 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in data 18 maggio, che aveva risolto un paio di problemi simili a quelli odierni.

In generale, però, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco di qualità e sin dal lancio non ha veri problemi tecnici.