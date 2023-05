PlayStation Showcase ha mostrato 'il migliore e più vario catalogo di giochi possibile', dice Sony

Il PlayStation Showcase di maggio 2023 non è stato uno dei preferiti dei fan di tutto il mondo. Difficile fare un resoconto completo delle opinioni del pubblico, ma la direzione è quella. Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, è però molto positivo riguardo all'evento ma in tutta onestà non crediamo che potrebbe reagire in modo diverso. In un comunicato stampa, afferma che la diretta ha dimostrato "l'incrollabile impegno di Sony nell'offrire ai fan il migliore e più vario catalogo di giochi possibile".

La sua citazione completa recita: "I nostri fan si aspettano e meritano una cadenza costante di contenuti straordinari. La presentazione di oggi dimostra il nostro costante impegno nell'offrire loro il migliore e più vario catalogo di giochi possibile. Evidenzia inoltre l'enorme popolarità e la potenza di PS5, mentre la comunità globale di sviluppatori si mobilita per spingere al massimo le sue capacità avanzate. Stiamo investendo molto nel futuro con hardware innovativi e all'avanguardia come PlayStation VR2 e il nuovo Project Q, e la nostra espansione nei settori PC, Mobile e Live Service sta trasformando il modo e il luogo in cui i nostri contenuti possono essere fruiti".

Ricordiamo infatti che oltre ai giochi sono stati mostrati anche nuovi hardware, come Project Q, la nuova "console" portatile di Sony. In generale, Sony ha mostrato soprattutto nuovi giochi "as a service", anche se noi avremmo voluto vederne altri.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato ben accolto

La verità, però, è che nelle prime ventiquattro ore i trailer dei nuovi GaaS non sono stati tra i più visti: ecco la top 10 dei più visualizzati.