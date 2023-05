PlayStation Showcase 2023: i dieci trailer più visti sul canale ufficiale a 24 ore dall'evento

Il PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato un successo o no? Difficile dare un responso in termini di popolarità complessiva, ma possiamo perlomeno capire quali sono i giochi che hanno avuto più successo durante l'evento. Un modo per farlo è sfruttare i trailer pubblicati dal canale YouTube ufficiale di PlayStation. Ecco i dieci più visti e le rispettive visualizzazioni arrotondate per difetto:

Marvel's Spider-Man 2 - Gameplay reveal | 4.500.000 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Announcement Trailer | 864.000 Phantom Blade Zero - Announce Trailer | 702.000 PlayStation Showcase 2023 - Accessories Sneak Peek | 628.000 Marvel's Spider-Man 2 - Introducing Kraven the Hunter | 542.199 Assassin's Creed Mirage - Gameplay Trailer | 497.000 Alan Wake 2 - Gameplay Reveal Trailer | 342.000 Dragon's Dogma 2 - 1st Trailer | 296.000 Final Fantasy XVI - 'Salvation' Launch Trailer | 282.000 Marathon - Announce Trailer | 220.000

Nel caso nel quale si volesse considerare il trailer di Kraven di Marvel's Spider-Man 2 come un aggiunta al trailer di gameplay, in decima posizione si troverebbe "Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 - Teaser Trailer" con circa 206.000 visualizzazioni.

Facciamo però una serie di precisazioni. I dati riportati sono corretti al momento della scrittura di questa notizia. Nell'arco di poche ore potrebbero variare e alcune delle ultime posizioni potrebbero invertirsi senza troppa difficoltà. Inoltre, la "classifica" non serve per determinare le visualizzazioni in sé, ma solo per notare quali sono i giochi che hanno attirato maggiore attenzione. Ovviamente andrebbero contati anche i trailer pubblicati su altri canali YouTube per avere una panoramica completa: abbiamo sfruttato il canale di PlayStation in quanto quello più "ufficiale" legato al PlayStation Showcase.

Da questi dati possiamo ad esempio notare cose molto ovvie, come il fatto che Marvel's Spider-Man 2 è molto atteso e che Metal Gear Solid Delta ha subito attirato l'attenzione. Phantom Blade Zero potrebbe invece essere considerato una sorpresa, visto che si tratta di una IP non nota. Esiste un gioco non ancora pubblicato chiamato Phantom Blade Executioners per mobile, PC e PlayStation che ha ottenuto alcune versioni di prova in occidente, ma si tratta chiaramente di un titolo di poco famoso (solo 58.000 follower su Twitter, ad esempio). Vari altri prodotti dello stesso team di sviluppo sono esclusiva cinese. Notevole quindi che Phantom Blade Zero abbia già ottenuto tante visualizzazioni.

Va poi notato che Marathon è l'unico game as a service in grado di ottenere oltre 200.000 visualizzazioni ed entrare nella Top 10. Noi di certo avremmo voluto vedere altri GaaS al PlayStation Showcase.

Diteci, qual è stato il trailer che avete preferito in questo evento?