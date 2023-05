Days Gone 2: ex-game director dice che poteva essere pronto un mese fa, community manager 'risponde'

Il PlayStation Showcase di Sony è stato visto da un po' tutti, compreso Jeff Ross, l'ex-Bend Studio game che ha svolto il ruolo di game director per Days Gone. L'uomo ha commentato affermando che lo show gli ha solo fatto pensare al fatto che Days Gone 2 sarebbe uscito lo scorso mese se il team avesse puntato su di esso. Di lato, ma forse anche in "risposta" a Ross, il community manager di Bend Studio ha commentato i lavori del team.

Precisamente, Ross ha scritto: "Sono un po' rattristato da questi PlayStation Showcase perché non fanno altro se non ricordarmi che Days Gone 2 sarebbe potuto uscire un mese fa se avessimo puntato su di esso."

Il conteggio di Ross si basa sul fatto che Days Gone è stato pubblicato il 26 aprile 2019. Quattro anni sono un tempo credibile per un seguito di un AAA. Il nuovo gioco di Bend Studio dovrebbe essere invece una nuova IP e quindi richiede più tempo, perché si deve prima creare l'intera proprietà intellettuale.

Non sappiamo se questo commento sia tra i motivi del tweet del community manager di Bend Studio o se semplicemente il team ha compreso che una certa fetta del pubblico è spiaciuta per il fatto che il team non ha mostrato nulla durante il PlayStation Showcase. In ogni caso, le sue parole sono state: "I social media sono uno spazio meraviglioso per interagire con le persone e condividere le proprie passioni. Può anche essere uno spazio difficile da utilizzare a causa della disinformazione e delle false speranze. Il silenzio di solito è la chiave, ma è difficile. Tutto ciò che posso dire è che stiamo lavorando duramente per realizzare il miglior gioco di Bend."

Poi ha continuato affermando: "Questo è il miglior gruppo di persone con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. La cultura, il sostegno, la fiducia dall'alto verso il basso mi rendono incredibilmente orgoglioso di essere qui. La prossima generazione di Bend Studio è qui, allacciate le cinture."

In breve, è ancora presto per sapere esattamente a cosa stiano lavorando i membri di Bend Studio. Dobbiamo attendere e avere fiducia nel fatto che il nuovo gioco sia di qualità.

