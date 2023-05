Antimatter Games chiude: era il team di Rising Storm e I.G.I. Origins

Il consiglio di amministrazione di Enad Global 7 ha dichiarato di aver avviato il processo di chiusura dello studio Antimatter Games dopo aver "esplorato varie opzioni". Il completamento della chiusura è previsto per il terzo trimestre dell'anno. Enad Global 7 è la casa madre di Antimatter Games, team responsabile di giochi Steam pluripremiati come Rising Storm e Rising Storm 2: Vietnam, nonché di I.G.I. Origins, ancora non pubblicato.

I tagli fanno parte dei continui sforzi dell'azienda per raggiungere la redditività del gruppo. È stato avviato un processo formale che prevede la consultazione dei dipendenti per cercare di ottenere misure di mitigazione e un accordo con i dipendenti con sede nel Regno Unito.

Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che: "Il management sta continuando a impegnarsi per creare un'attività più sostenibile e prevedibile. Il Gruppo ha valutato diverse opzioni strategiche per AMG, tra cui il lavoro su commissione, la vendita dello studio e partnership editoriali con terzi per I.G.I. Origins, il titolo che AMG ha sviluppato negli ultimi anni. Tuttavia, questi sforzi non hanno prodotto una trazione sufficiente entro i tempi previsti dal Gruppo. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione ha deciso di limitare ulteriori investimenti e di procedere alla chiusura dello studio".

I.G.I. Origins

Non è chiaro se I.G.I. Origins sarà quindi cancellato, se lo sviluppo terminerà prima della chiusura e il gioco sarà pubblicato o se altri team avranno modo di prendere le redini del progetto, anche se non pare questo il caso. Potete vedere il trailer di I.G.I. Origins qui.